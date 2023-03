Des joueurs de hockey de Val-d'Or sont dans un tournoi récréatif d'envergure en Colombie-Britannique ces jours-ci.

Deux équipes participent à un tournoi à Vancouver.

Ce sont des formations de vétérans, aussi appelés Old Timers.

L'équipe de 55 ans et plus a échappé son premier match lundi, alors que celle de 50 ans et plus entame son tournoi mardi.

Il y a, sur place, 98 équipes de neuf pays pour plus de 1 500 joueurs. Les équipes de Val-d'Or sont les deux seules du Québec sur place.