La saison des Huskies est terminée. Les Olympiques de Gatineau remportent le quatrième match 6 à 1 et balayent par le fait même les honneurs.

Les Huskies se sont bien battus, même s'ils ont dû composer avec un virus et différentes blessures, dont une majeure à leur meilleur défenseur, Dyllan Gill.

Ce revers signifie ainsi la fin du parcours junior pour les Thomas Couture, Tristan Allard et Edouard Cournoyer.

«Honnêtement, heureux d'avoir vécu tout ça. Heureux d'avoir rencontré tout ce monde-là. Je suis juste ému, pour vrai. Je suis reconnaissant d'avoir vécu ça. C'était un rêve de jeunesse. C'est incroyable», se réjouit le gardien, Thomas Couture.

«Ça a été toute une aventure, partant de l'année passée à cette année. Les Huskies m'ont placé dans une bonne chaise. C'est vraiment une bonne organisation. J'ai guidé les plus jeunes. Je ne pourrais pas écrire ça d'une meilleure façon», ajoute l'attaquant, Tristan Allard.

«Je me suis rendu là à cause que j'ai travaillé fort toute ma carrière. C'était assez émotif. On a vraiment une belle gang. Je n'aurais pas été émotif comme ça si je n'avais pas eu une belle saison. C'est la fin d'un beau chapitre», explique le défenseur et capitaine, Edouard Cournoyer.

«C'est toujours difficile de voir la fin d'une saison comme ça. On a vraiment surpassé les attentes. On a fini avec l'avantage de la glace, on a gagné la première ronde et les deux matchs ici contre Gatineau étaient beaucoup plus serrés que le score sur le tableau. Ce n'est pas que trois bons joueurs. Ce sont trois bonnes personnes aussi. C'est clair que perdre trois joueurs comme ça, ça va nous faire mal», reconnait l'entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman.

Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques, à propos de Tristan Allard qu'il a dirigé ainsi qu'Edouard Cournoyer.

«C'est ce que je lui ai mentionné dans la poignée de main. Je suis extrêmement fier. On est loin du petit gars qui est venu en essai. Il arrivait de la France méconnue. Je suis fier de lui, je suis fier pour lui et je ne serais pas surpris qu'il aille un contrat professionnel. Cournoyer, il a fait sa carrière en se présentant tous les soirs. C'est un compétiteur. Il joue avec fierté. J'ai beaucoup de respect pour lui», mentionne Louis Robitaille, pilote des Olympiques de Gatineau.