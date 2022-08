La famille et les proches de Percy James Poucachiche continuent d'espérer.

L'homme est porté disparu à Louvicourt depuis le 21 juillet.

Une battue est organisée mardi dans le secteur de la fourche des routes 117 et 113. Des équipes ont été formées pour les recherches.

«On garde espoir aussi longtemps qu'on peut. On y va avec les personnes qui se présentent pour nous aider et on a beaucoup d'espoir pour la famille.»

- Daniel Pien, coordonnateur des recherches