Les recherches se poursuivent en Abitibi-Témiscamingue dans le but de retrouver Gaétan Vallières-Brochu.

L'homme de 43 ans de Sainte-Gertrude-Manneville n'a pas été vu depuis jeudi. Sa famille et ses proches sont inquiets.

Depuis le signalement de sa disparition, samedi, des recherches ont été faites dans les routes, les rangs et les chemins forestiers, en plus de la présence d'un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) dans les airs pour scruter les secteurs isolés.

L'homme de Sainte-Gertrude-Manneville, près d'Amos, partait visiblement pour aller à la pêche.

À ce moment, il était probablement dans son Dodge Noir, tirant son véhicule tout-terrain rouge et accompagné de ses deux chiens.

Sur les réseaux sociaux, un groupe a été créé pour tenter de le retrouver, chacun donnant des endroits qui ont été fouillés à sa recherche.

Gaétan Vallières-Brochu est un habitué de la pêche et des randonnées en forêt.



«La problématique qu'on a pour le moment, c'est qu'on n'a pas d'endroit précis de recherche. On parle d'un vaste secteur boisé à parcourir. Lorsque son véhicule sera localisé ou qu'on aura des indices vers un endroit précis, on va pouvoir déployer des équipes plus spécialisées, dépendamment de l'endroit des recherches», explique la sergente de la SQ Nancy Fournier.