Plus de quatre ans après l'annonce initiale, les nouvelles résidences de Val-d'Or accueillent ses premiers étudiants.

En 2018, différents partenaires s'étaient unis pour lancer un projet qui devait aider à atténuer le manque de logements.

Les commentaires de l'époque de celui qui était directeur du campus de l'UQAT et du Cégep à Val-d'Or, Vincent Rousson :

«Continuer de soit construire de nouveaux logements ou en acquérir. On sait que les logements qu'on va faire pour 2019 ne vont pas combler tous les logements. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. On veut que l'OBNL se penche sur ce dossier et créer un parc immobilier pour l'ensemble des besoins étudiants».

51 mois plus tard, les premiers étudiants sont entrés au bloc 1. En septembre, le bloc 2 pourrait être lui aussi rempli.

Dans chaque cas, ce sont des appartements, des 6 et demi.

Il restera à finaliser le troisième bloc pour compléter le total de 168 oreillers.

Le secteur a été complètement bouleversé, incluant le prolongement de rues pour en faire une artère plus pratique.

