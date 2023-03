Fermé en 2020, le CLSC de Cléricy, à Rouyn-Noranda, va rouvrir.

C'est la volonté du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue qui a dû fermer le point de service puisque l'ancien local ne pouvait plus être utilisé.

«Je les ai senti sincères. On leur avait demandé de se compromettre là-dedans. Ils ont confirmé qu'il allait le maintenir. C'est primordial parce qu’il y a des gens pour qui c'est toute une épreuve se déplacer à Rouyn-Noranda. Ce n'est pas juste un service où tu changes les pansements et tu donnes des prises de sang. C'est souvent leur seul contact humain dans la semaine. Pour eux, c'est important de maintenir ce contact-là», estime Stéphane Girard, conseiller municipal à la Ville de Rouyn-Noranda, district d'Aiguebelle.

Des discussions sont en cours avec la Ville de Rouyn-Noranda dans le but d'identifier un local permanent qui permettra le retour d'une infirmière. Différents projets sont sur la table, selon la rapidité et les coûts. Les élus aimeraient que le CISSS participe monétairement au projet.

Ce sera sous forme de projet-pilote unique au Québec. D'ici à ce que le tout se matérialise, le CISSS souhaiterait relocaliser temporairement les services dans la salle communautaire.