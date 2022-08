Un homme dans la trentaine se souviendra longtemps de sa plus récente excursion au mont Chaudron, à Rouyn-Noranda.

Il s'y baladait seul dimanche soir lorsqu'une chute l'a blessé et placé en fâcheuse posture.

La SQ, la police de l'Ontario, les ambulanciers et les pompiers se sont mis à sa recherche et l'ont amené vers l'hôpital, un peu après minuit.

«Quand on sait qu'une personne est dans le besoin et qu'on peut faire la différence, on fait tout ce qu'on peut pour aller la chercher le plus vite possible.»

- Nancy Fournier, porte-parole de la SQ

L'homme est blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.