Le compte de taxes des Valdoriens sera haussé de 7,5 % en 2023, une cause directe de la montée inflationniste.

Ça représente un fardeau fiscal supplémentaire de 224$ pour une maison unifamiliale moyenne de 287 600$.

«La préparation de ce budget municipal a représenté un grand défi. Les membres du conseil municipal ont dû conjuguer avec un contexte économique sans précédent», précise la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour.

«Il était malheureusement inévitable que ces hausses se reflètent sur votre compte de taxes. Cet effort supplémentaire est essentiel pour ne pas se mettre en situation de vulnérabilité pour l'avenir», précise-t-elle en ajoutant que son équipe ne voulait surtout pas couper dans les services.

Le budget pour 2023 est évalué à 69 M$, soit une hausse de 5 M$ par rapport au dernier exercice de 2022. À Val-d'Or, la dette s'élève maintenant à 76 M$. Du prochain budget, 14 M$ serviront au remboursement de la dette.

Contre le budget

Le conseiller municipal, Yvon Rodrigue, s'est opposé à l'adoption du budget, lui qui aurait taxé davantage les citoyens. Il croit que Val-d'Or vit au-dessus de ses moyens et qu'elle doit envisager de dépenser moins.

« Je suis contre le fait de devoir piger dans nos surplus qui ne sont pas énormes. C'est difficile à accepter pour moi», affirme le conseiller du district de Dubuisson.

«J'ai toujours peur, dans les années qui s'en viennent, que ça empire. On serait obligé de piger dans notre petit bas de laine qui va nous empêcher peut-être un jour de faire des réparations urgentes. On s'entend que nos infrastructures ne sont pas neuves. Ça me dérange personnellement, mais c'est ma vision à moi», insiste-t-il.

Ultimement, le budget est tout de même adopté. Les élus ont voté en faveur, à sept contre un.

