Les Titans de Témiscaming accueillent jeudi soir le championnat national, une première dans l'histoire de la Greater Metro Hockey League (GMHL).

L'événement va réunir les trois formations gagnantes des différentes divisions au pays ainsi que les Titans, champions en titre de la Coupe Russell et équipe hôtesse.

Les Titans vont notamment retrouver l'équipe qui les a éliminés en séries il y a un peu plus de deux semaines, les Rattlers de Bradford.

«L'équipe que nous présentons en fin de semaine, elle est plus forte que le classement ne l'indique. Est-ce que nous pouvons gagner la coupe? La formule fait que oui. Gagner une série quatre de sept, c'est un défi différent que de gagner un match au bon moment. Nous ne sommes pas les favoris, mais avec une équipe dont les joueurs sont tous de retour en santé et jouer à domicile avec l'adrénaline, je ne tomberai pas en bas de ma chaise si on causait une surprise», fait savoir le directeur général et des opérations des Titans, François Harrisson.

Chaque formation va disputer trois matchs dans un tournoi à la ronde et les deux équipes détenant la meilleure fiche vont se rencontrer en finale. La compétition se tient jusqu'à dimanche.

Notons que les Pirates de Ville-Marie, les rivaux des Titans, ont passé très près d'y être. Ils se sont malheureusement inclinés en finale en cinq matchs dans la division Nord contre les Rattlers de Bradford.

«On ne s'attendait pas à ce que ce soit les Pirates. Oui, ça aurait été le fun de voir les Pirates au niveau de l'énergie régionale et des revenus parce qu’on imagine que l'aréna aurait été plein à 100% à tous les matchs, mais on attendait les Rattlers et on n'est pas étonné de voir les Rattlers», conclut François Harrisson.

À 20h jeudi, les Titans affronteront en lever de rideau les Red Wings de High Prairie.