La prudence est de mise pour la cueillette des bonbons par les petits à l'Halloween.

La Sûreté du Québec rappelle que quelques précautions peuvent éviter de gros problèmes.

Il est suggéré aux petits de se déplacer en groupe ou avec supervision parentale, d'être le plus visible possible et de traverser les rues prudemment, idéalement aux intersections.

«Pour les plus vieux, on suggère d'informer les parents du trajet et de l'heure de retour. Avant de manger les bonbons, faites la vérification avec les parents pour faire sûr que les bonbons sont bien emballés et qu'ils ne soient pas perforés. Quand tout ça est fait, vous pouvez les manger.»

- Nancy Fournier, sergente à la SQ

Halloween 2022

Amos : Vendredi

Senneterre : Vendredi

Rouyn-Noranda : Samedi

La Sarre : Samedi

Val-d'Or : Lundi

Ville-Marie : Lundi

Malartic : Lundi