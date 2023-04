La Ville de Val-d'Or est presque prête à lancer son important chantier au centre-ville.

À moins d'un revirement de dernière minute, la troisième phase de revitalisation va débuter le 3 mai.

D'ici là, il pourrait y avoir certaines avancées faites par des professionnels.

C'est un projet majeur de 5,3M$ qui consiste à ouvrir la 3è Avenue, entre la 7è et la 8è rue. Il faut refaire les canalisations, refermer et faire de l'aménagement.

Le stationnement sera aussi modifié.

Les phases 1 et 2 de revitalisation ont été faites en 2020 et 2021, mais ne comprenaient pas le changement de conduties d'aqueduc, sanitaire et pluviale.