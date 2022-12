Après des mois d'efforts, les travaux de restauration de la Cathédrale d'Amos sont presque terminés.

La réfection du parement extérieur est finie à 98%.

La dernière pierre a été installée à la fin octobre.

Il restera quand même un peu d'ouvrage à faire au printemps, avec la pose d'une partie des mosaïques et les aménagements de l'extérieur du bâtiment, comme le parvis.

«Chaque fois que je passe devant la Cathédrale, j'arrête voir ça. Le résultat final est spectaculaire, je n'en reviens pas. Au départ, on ne remplaçait pas les briques et les pierres, on ne faisait que le décapage avec le scellant de la Cathédrale qu'on voulait remplacer. Le projet a grossi au fil des années.»

- Le Président de la Fabrique de la paroisse Ste-Thérèse d'Avila d'Amos, Pierre Roch

À terme, le projet de restauration aura inclus le remplacement de plus de 50 000 briques et pierres.

C'est un projet de plus de six millions de dollars.