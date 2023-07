Les travaux vont bon train au centre-ville de Val-d'Or.

Des réfections titanesques ont lieu pour changer les canalisations vieillissantes et, après avoir refermé la rue, il y aura de l'aménagement.

C'est sur la 3è Avenue, entre la 7è et la 8è rue.

Les dernières analyses d'eau montrent que le nouvel aqueduc fonctionne bien.

Il faut maintenant enlever les conduites temporaires qui alimentaient les bâtiments du secteur pendant la construction.

L'intersection du Jean Coutu devrait ouvrir dans les prochains jours, ajoute la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour.

«Pour le moment, tout semble bien aller. On veut montrer aux gens que les choses avancent, c'est encourageant. On va finaliser les conduites électriques souterraines et poser le béton. On est sur la cible», précise-t-elle.

En théorie, l'aménagement qui va suivre va occuper les employés municipaux jusqu'en octobre.

La phase 3 de revitalisation coûte cinq millions de dollars.