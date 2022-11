Les Foreurs de Val-d'Or ont été incapables d'acheter une victoire devant leurs partisans cette fin de semaine.

Vendredi, le vert et or s'est incliné 5 à 2 face aux Olympiques de Gatineau dans un match qui était à leur portée. Le vétéran Alexandre Doucet a marqué deux buts, mais sa performance n'a pas empêché son entraîneur de le pointer du doigt après la rencontre.

« [Je suis] extrêmement déçu de notre groupe, pour être bien honnête. Je n'ai pas aimé notre discipline, à commencer par nos leaders. On va les nommer. Nos trois vingt ans n'ont pas été disciplinés. Ils sont les leaders de cette équipe. Ils doivent montrer l'exemple aux plus jeunes. Après ça, on a un plan de match. On fait du vidéo. On leur montre des choses. Ce soir, ils ne l'ont pas respecté. Présentement, je suis en manque d'effectifs. J'aimerais bien ça passer des messages, mais à un moment donné, ça prend du monde pour jouer au hockey. »

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs

Le lendemain, une mauvaise première période a coûté le match face aux Cataractes de Shawinigan. Val-d'Or a accordé six buts au premier vingt, dans une défaite de 8 à 5.

Alexandre Doucet s'est à nouveau offert un doublé, pendant que l'Amossois Émile Desjardins enfilait son premier but dans le circuit Courteau.

Val-d'Or recevra la visite des Islanders de Charlottetown vendredi.