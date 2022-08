Émilise Lessard-Therrien fera campagne sur de nombreux dossiers d'ici au scrutin du 3 octobre.

Dans les prochaines semaines, la candidate solidaire abordera le logement, le service de garde, la santé, l'agriculture et les matières premières sous deux grands thèmes, soit la vitalité économique et l'équité territoriale ainsi que l'économie de proximité et la diversification économique.

Sans surprise, le dernier grand axe de la campagne de la députée sortante concerne la qualité de l'air à Rouyn-Noranda.

Québec solidaire promet d'imposer à la Fonderie Horne le respect de la norme provinciale des émissions d'arsenic dans un premier mandat, comparativement aux 15 nanogrammes proposés par la CAQ d'ici 2027.

«Le fil conducteur de tout ça, c'est pour mieux prendre soin de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Forte de mon bilan de quatre ans, je me suis rendu compte qu'on n’en a pas pour notre argent. Quand on parle de nous, de nos ressources naturelles et de nos richesses sur le territoire, les décideurs se lèchent les babines. Quand il est temps de parler de nos services publics et de nos services à la population, les décideurs s'en lavent les mains.», dénonce-t-elle.