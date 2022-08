La solidaire Émilise Lessard-Therrien se dit préoccupée par des terrains vierges qui sont déjà contaminés à l'arsenic à Rouyn-Noranda, comme rapporté par La Presse.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue estime que c'est un frein majeur au développement domiciliaire, déjà qu'une pénurie de logements est bien présente dans la municipalité.

Alors que les promoteurs se doivent de réhabiliter leur terrain avant de construire une résidence, les acheteurs, eux, renoncent à l'achat, par peur, relate La Presse.

«Le pouvoir qu'on a, c'est de contraindre Glencore a adopté le principe de pollueur-payeur. À l'heure actuelle, la facture revient aux entrepreneurs et aux promoteurs. Ce sont ultimement nos familles et nos ménages qui payent pour la pollution de Glencore. C'est problématique parce que ça vient gonfler artificiellement les prix de nos logements et de nos maisons qui sont déjà inabordables à Rouyn-Noranda.», déplore Émilise Lessard-Therrien.

Toujours selon La Presse, la contamination des sols a même des répercussions sur le Domaine Boréal, un projet domiciliaire de 300 terrains à Noranda-Nord. En plus des délais que cause la contamination, des ventes sont tombées à l'eau.