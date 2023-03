Vision Travail Abitibi-Témiscamingue est à élaborer trois nouveaux projets qui permettront aux employeurs de souffler quelque peu en lien avec la pénurie de personnel.

D'abord, l'organisme compte mettre sur pied une coopérative régionale de travailleurs expérimentés.

Les personnes retraitées qui désirent retourner sur le marché du travail seront accompagnées puisqu'ils ne savent souvent pas à qui s'adresser ou ne sont pas familiers avec le numérique comme Facebook.

L'avenue sera aussi explorée quant à la main-d'oeuvre immigrante puisque le modèle coopératif est très utilisé en Europe et en Amérique latine.

Aussi, l'organisation travaille à créer une certification d'inclusivité chez l'entreprise. À l'occasion, il arrive que l'embauche d'une personne immigrante ou retraitée, en raison de la culture ou des différentes manières de penser, crée des frictions.

Finalement, Vision Travail aimerait embaucher un conseiller en intégration et maintient en emploi au Témiscamingue en lien avec la clientèle sous représentée. Le projet est déjà actif dans les autres MRC de la région et les indicateurs de performances sont excellents jusqu'à présent.

Toutes ces idées ont été présentées à la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, qui était de passage dernièrement chez nous. Vision Travail a profité de l'occasion pour demander un coup de main monétaire du gouvernement provincial.

«Quand je dis définitivement, ce n'est pas pour flatter la ministre. On l'a vraiment ressenti. Les députés Daniel Bernard et Suzanne Blais étaient aussi présents. Ils étaient convaincus qu'on détenait une solution. Je vais répéter les propos de la ministre. C'est plaisant. Je fais beaucoup d'endroits. On me parle des problèmes, mais pour une fois on me parle de solutions. Ça me parle cette solution-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement financier. Moi, je suis très confiant», explique le président de Vision Travail, Jean-Claude Loranger.

Les employeurs sollicités sur le terrain par Vision Travail estiment eux aussi que les solutions avancées sont une bonne idée.