L'Amossoise Karol-Ann Canuel pédale en terrain inconnu.

La jeune retraitée du cyclisme mène une existence très différente cette année, elle qui a accroché son guidon au terme de la dernière saison.

Normalement, à ce temps-ci de l'année, elle serait en compétition régulièrement.

Mais pas en 2022. C'est très différent pour la femme de 34 ans :

«Avec la technologie d'aujourd'hui, on voit sur Facebook ce qu'on faisait à pareille date dans le passé. La première course que j'ai vue à la télévision, j'ai vu mes coéquipières performer, ça m'a pincé. C'est sûr que l'esprit d'équipe me manque un peu, mais tout va bien.»

Karol-Ann s'implique dans l'organisation de course au Québec dans les prochaines semaines, en plus de faire du jumelage entre de jeunes athlètes et des vétérans du cyclisme.

Bref, elle est heureuse et ne reviendra jamais en cyclisme de compétition :

«Si j'ai influencé ou des rêves à des gens pendant ma carrière, c'est parfait. Ça a été une belle partie de ma vie, mais je suis en paix avec ma décision.»