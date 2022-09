Malartic aimerait maintenir ses services en santé — et même les augmenter.

C'est à Malartic que se retrouve la spécialité régionale en psychiatrie, avec notamment l'hôpital en santé mentale.

Sauf que le secteur a déjà été beaucoup mieux nanti. Malartic a déjà pu compter sur une urgence, mais elle a fermé depuis des années.

Si on compte les Malarticois, les gens de Rivière-Héva et ceux de Cadillac, ce sont 6000 à 7000 personnes qui utilisent le CLSC de Malartic.

Le maire de l'endroit, Martin Ferron, déplore la situation.

«On a une salle dédiée à la radiologie, conçue pour ça, mais ça fait des années qu'on ne peut l'utiliser. Les médecins en auraient besoin. On n'a plus besoin d'un radiologue, on peut envoyer les clichés à l'extérieur pour analyse. On a des partenaires qui pourraient payer, mais le CISSS refuse de remettre une machine. C'est difficile à accepter quand on s'entête pour ne pas améliorer les services», dit-il.

Deux nouveaux médecins ont récemment fait leur entrée à Malartic, mais le Dr Jonathan Bergeron quitte bientôt.

Martin Ferron estime qu'il faut revenir à la méthode des gestionnaires locaux.

«Ça passe par des gestionnaires en place et des directions autonomes. On a perdu ça et c'est rendu géré par des gens pas présents ici. Ça prend une recentralisation et des gens imputables. Ça a fonctionné dans le passé et ça n'aurait jamais dû être coupé», croit-il.

