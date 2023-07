Malartic compte développer au moins 200 logements dans les prochains mois.

La Ville a lancé l'appel d'offres en vue de la phase 2 du développement des Explorateurs, près du camping.

C'est la première de plusieurs phases qui se met en marche et, dans ce cas-ci, on parle de terrains pour du multi-logements.

Les suivantes vont inclure du résidentiel basse densité avec de l'unifamilial, des duplex et des triplex.

Le maire Martin Ferron indique qu'une firme d'architectes a conçu tout un nouveau quartier.

«On veut des bâtiments de bâtis à l'arrivée des travailleurs et des familles, du clé en main. C'est plus complexe, mais les architectes ont imaginé comment positionner les bâtiments, l'ergonomie, que ce soit moderne», précise-t-il.

M. Ferron ajoute par ailleurs que le marché du logement est sec à Malartic. «Il n'y a plus aucun loyer de disponible et les résidences à vendre, elles disparaissent vite. Là, la mine Odyssey va générer 1500 emplois entre 2025 et 2027.»

Le maire reconnaît que la ville devra être prête, sinon ce sont d'autres localités qui vont héberger ces travailleurs.