La Ville de Rouyn-Noranda n'entend pas baisser les bras et souhaite toujours construire un centre aquatique.

Le mois dernier, une seule entreprise s'est manifestée lors de l'appel d'offres. Le hic, c'est que la soumission de l'entrepreneur avoisine les 60 M$, soit le double du budget de 29 M$ disponible pour réaliser l'infrastructure.

C'est en raison d'une surchauffe de l'industrie de la construction et de la montée inflationniste des derniers mois. Les élus ont donc décidé d'annuler officiellement l'appel d'offres, mais le projet n'est pas sur la glace pour autant.

«C'était impensable pour le conseil d'accepter une soumission de 60 M$, surtout lorsqu'on sait que des projets similaires ailleurs en province ont été réalisés à la moitié de ce coût. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder différemment. On veut s'assurer de respecter le projet de 29 M$. On a eu une bonification de l'aide gouvernementale, mais on a aussi nos partenaires au privé», rassure la mairesse, Diane Dallaire.

Ainsi, l'option initiale prévue qui était d'octroyer un contrat de conception et de construction n'ira pas de l'avant. La Ville préfère procéder à de nombreux appels d'offres pour réaliser cette conception ce qui mènera à un octroi de contrat pour la construction quelque part au printemps 2024.

D'ailleurs, dès le mois d'août, les élus vont lancer un appel d'offres pour les services professionnels en architecture et en ingénierie. Le conseil municipal est conscient que cette décision mènera à des délais supplémentaires, mais il indique vouloir tout mettre en oeuvre pour réaliser le projet.

Le futur centre aquatique portera officiellement le nom d'Agnico Eagle, puisque la minière a acquis dernièrement les actifs de Yamana Gold. Suite à la transaction, Agnico Eagle a confirmé l'engagement de Yamana Gold de participer monétairement à hauteur de 2 M$.

L'ajout d'une piscine à Rouyn-Noranda est un besoin essentiel pour la communauté, alors que les citoyens critiquaient l'offre aquatique du territoire depuis 2017, année où la piscine Youville a fermé.