Plus de 800 personnes ont marché pour la qualité de l'air et l'environnement à Rouyn-Noranda vendredi.

Ils réitèrent leur demande au gouvernement et à la minière Glencore de réduire maintenant les rejets d'arsenic et autres métaux lourds dans l'air en ville.

Des études montrent que la population a une espérance de vie plus courte, que les bébés naissent plus petits ici et qu'il y a plus de certaines maladies à Rouyn-Noranda qu'ailleurs.

Dre Marie-Pierre Lemieux, médecin de famille et résidente de Rouyn-Noranda, a pris la parole lors de l'événement :

«Comme professionnelle de la santé et citoyenne, je considère que la situation est inacceptable. Pire, maintenant qu'on le sait, on nous demande dans le plan proposé de faire des compromis sur notre santé.»