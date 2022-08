Le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, Marc-André Bourdon, quitte l'organisation.

Il est embauché par le Lightning de Tampa Bay, dans la Ligue nationale (LNH). Bourdon occupera le poste de recruteur amateur au sein du circuit Courteau.

«J'ai des émotions partagées. Je suis très honoré et content de faire partie d'une organisation comme celle du Lightning qui a démontré qu'elle a une bonne recette pour l'excellence. En même temps, ça fait dix ans que je suis avec la meute. Je ne suis pas attristé, mais c'est quand même difficile pour moi de partir. Ça prenait une opportunité et une organisation de première classe pour me sortir de Rouyn», assure Marc-André Bourdon.

Bourdon a porté l'uniforme de la meute de 2006 à 2009 avant d'être repêché par les Flyers de Philadelphie. Il est revenu dans le giron de l'équipe en 2017-2018 comme entraîneur adjoint pendant deux saisons.

En 2019-2020, il a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial comme dépisteur-chef. Ce n'est que l'année dernière, en 2021-2022, que Bourdon a occupé le rôle de directeur général.

«Je suis fier de laisser l'organisation en santé avec plusieurs espoirs, de bons vétérans et plusieurs choix au repêchage pour travailler dans les prochaines années», ajoute-t-il.

Son remplaçant sera annoncé samedi matin.