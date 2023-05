C'est un Martin Dagenais excité qui prend les reines des Huskies de Rouyn-Noranda pour les trois prochaines années.

L'organisation souhaitait embaucher leur nouvel entraîneur-chef avant le repêchage et c'est maintenant fait, se tournant vers celui qui était adjoint depuis deux ans chez les 67's d'Ottawa dans la Ligue de l'Ontario.

La vision de Martin Dagenais est de faire progresser les joueurs et il souhaite préconiser un style de hockey rapide et physique avec un échec-avant très agressif.

«Je ne suis pas un gars qui est super intimidant de nature. Je suis un gars qui croit beaucoup en faire les choses de la bonne façon. On ne trichera pas pour marquer des buts, c'est certain. On va arrêter sur chaque rondelle. On va se concentrer sur notre jeu défensif. On va quand même être très créatif en zone offensive. C'est difficile des fois quand tu n'as pas joué au niveau professionnel. Tu n'as pas un nom sexy. Quand tu n'as pas passé par cette route-là, tu dois prouver aux gens que tu es capable de gagner à certains niveaux», remarque le Franco-Ontarien, Martin Dagenais.

Martin Dagenais a gagné avec les Sénateurs d'Ottawa dans la Ligue centrale de hockey junior A (CCHL). Pour les Huskies, l'enseignant de carrière était le meilleur candidat disponible.

«À la base, on avait déjà quelques candidats en tête. Les entrevues se sont faites. Pour moi, c'est le savoir-être. C'est l'être humain. C'est comment il vit. Je savais qu'on avait une bonne personne entre les mains. [J'ai] beaucoup de références. Aucune personne n’a parlé contre Martin», fait savoir le directeur général de la meute, Yannick Gaucher.

Le pilote des deux dernières années, Brad Yetman, n'a pas été reconduit après la dernière saison, malgré de bons résultats.

Les Huskies ont aussi comblé le poste de thérapeute athlétique en embauchant Sydney Dufour. Elle était à l'emploi de l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Par ailleurs, Redgie Bois, entraîneur adjoint sortant, ne sera finalement pas remplacé. Les Huskies retourneront à leur modèle de 2019 où seulement deux entraîneurs prenaient place derrière le banc.

C'est donc dire que le personnel d'entraîneur affiche maintenant complet, ayant à bord Martin Dagenais (entraîneur-chef) et Benjamin Bohémier (entraîneur adjoint). Dany Sabourin (entraîneur des gardiens) et Garry Parke (directeur du développement des joueurs) verront leurs tâches augmentées.