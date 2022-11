Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, a complété son équipe.

Sa garde rapprochée est notamment composée du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, nommé il y a dix jours à titre d'adjoint gouvernemental régional.

Mathieu Lacombe, qui est aussi ministre de la Culture et des Communications et de la Jeunesse, greffe maintenant au tour de lui Mathieu Rivest et Samuel Poulin, respectivement députés de la Côte-du-Sud et de Beauce-Sud.

Samuel Poulin occupera la fonction d'adjoint parlementaire à la Culture et à la Jeunesse, alors que Mathieu Rivest se voit décerner le rôle d'adjoint gouvernemental à la Culture.