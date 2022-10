Nouvellement ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe comprend l'incompréhension régionale, mais tient tout de même à rassurer la population.

Il succède au ministre régional des quatre dernières années, Pierre Dufour, qui voit ses responsabilités lui être retirées par la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Mathieu Lacombe, qui est aussi député de Papineau, en Outaouais, ministre de la Culture et ministre responsable de la Jeunesse, se voit devenir comme l'avocat de l'Abitibi-Témiscamingue au conseil des ministres, malgré ses nombreux chapeaux.

«Je comprends qu'il peut y avoir de l'incompréhension. J'ai reçu ce mandat-là des mains de François Legault. J'ai vraiment l'intention de le remplir, non pas en me substituant ou en me prenant pour l'expert de l'Abitibi-Témiscamingue, mais en travaillant avec mes collègues qui sont là et que j'estime beaucoup. Mon rôle sera de les appuyer pour assurer l'Abitibi-Témiscamingue d'une voix au tour de la table du conseil des ministres lorsqu'il y a des dossiers plus délicats.» - Mathieu Lacombe

Mathieu Lacombe entend se déplacer en Abitibi-Témiscamingue dans quelques jours pour rencontrer différentes personnes.