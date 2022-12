Bien que son bureau soit situé à plus de 400 kilomètres de l'Abitibi-Témiscamingue, le ministre Mathieu Lacombe se dit «somme toute familier» avec les enjeux locaux.

Ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, le député caquiste de Papineau remarque qu'il y a des similitudes entre les deux régions.

Si sa nomination a provoqué de nombreuses réactions négatives en Abitibi-Témiscamingue, le principal intéressé assure qu'il sera capable de prendre en charge des dossiers qui ne lui seront pas étrangers.

«J'aborde mon mandat en me disant qu'il y a des ressemblances dans les défis, que ce soit dans l'industrie minière, pour la forêt ou pour notre système de santé. L'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais ont des défis particuliers en santé, pas pour les mêmes raisons, mais qui font en sorte que le recrutement et la rétention du personnel sont très difficiles.»



- Mathieu Lacombe