Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et l'entraîneur-chef de leur équipe masculine au hockey, Maxime Boisclair, sont à la croisée des chemins.

L'institution annonce le non-retour de son protégé pour la prochaine saison, critiquant au passage ses aptitudes de communication et son leadership.

À la demande de son employeur, Maxime Boisclair n'était pas derrière le banc de sa formation depuis le 24 février. Il a manqué les quatre derniers matchs de la saison.

«Est-ce que Maxime Boisclair l'entraîneur a des défis? Oui, bien sûr. Est-ce que Maxime Boisclair l'entraîneur est meilleur entraîneur que depuis sa première année il y a dix ans? Oui. Encore aujourd'hui, je dois m'améliorer. Souvent, en tant que joueur ou ancien joueur, tu crois que le message est compris parce que toi peut-être tu le comprenais plus rapidement. Quelques fois, mon message ne passait peut-être pas ou ne passait pas de la bonne façon dont je pensais», reconnait Maxime Boisclair.

Toutefois, avant même ces événements, Maxime Boisclair avait pris la décision de ne pas renouveler son contrat pour des raisons personnelles et familiales.

«Pendant les Fêtes, j'y pensais. Mon garçon a neuf ans et joue Atome. Je suis père monoparental et je les ai une semaine sur deux. Après les Fêtes, pour te raconter une histoire, j'ai dû lui faire manquer son tournoi à Val-d'Or. Avec les larmes, il m'a demandé pourquoi c'est le hockey à papa qui gagne tout le temps et jamais son hockey. J'ai vraiment compris que moi, j'avais eu mon temps dans le hockey et que c'était le temps de penser à donner plus de temps à mes enfants pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs activités», ajoute-t-il.

Maxime Boisclair demeure tout de même en poste le temps que son successeur soit trouvé pour assurer une transition au niveau administratif. Le Cégep a d'ailleurs débuté le processus d'embauche.

Sur la glace, après avoir fait les séries l'an dernier, les Gaillards ont eu une année difficile. L'équipe, qui était composée de plusieurs recrues, a remporté seulement 5 victoires en 36 matchs.

Les Gaillards ont raté les séries pour une troisième fois en quatre saisons. Le programme existe depuis cinq ans, mais en 2020-2021, l'équipe n'a pas joué en raison de la pandémie.