Le Refuge Pageau d'Amos a beaucoup changé en deux ans.

En mai 2021, les dirigeants ont lancé un vaste chantier de rénovation et d'innovation qui vient de se terminer.

Plusieurs partenaires financiers ont contribué au projet de 1,5M$.

L'aire d'accueil a été complètement refaite et des vidéos d'archives sont à voir dans les sentiers pour retourner dans le passé de Michel et Louise.

L'objectif #1 était de souligner le travail colossal de Michel et Louise Pageau pour le bien-être des animaux.

Sur le terrain, ça se sent, estime le directeur, Félix Offroy:

«Pour moi, c'est comme l'essentiel. Si on est là, c'est à cause de ces deux personnes-là qui ont donné leurs vies aux animaux et aux visiteurs. On les gardent avec nous.»

Autre nouveauté, des structures ont été aménagées pour que certains animaux, les plus sensibles, puissent être vus sans voir les visiteurs.

La pouponnière permet de voir les employés soigner les pensionnaires.

«Les animaux ne voient pas les gens, il y a une pellicule, mais les gens en voient davantage qu'avant. C'est sûr que c'est un bout que les gens trouvent bien intéressant, mais qu'on ne peut pas rendre au public. Là, d'une certaine façon, on l'a rendu.»

En été, le Refuge Pageau compte près de 25 employés.

Il est toujours possible de parrainer symboliquement un animal au Refuge.