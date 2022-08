La municipalité de Moffet, au Témiscamingue, craint l'avenir de son seul restaurant. L'Étoile de l'Est est à vendre, mais ne semble pas trouver preneur.

Ainsi, le maire de Moffet, Alexandre Binette, offrira une aide financière de 12 000$ pour espérer attirer des promoteurs.



Autre que l'Étoile de l'Est, le restaurant le plus près de Moffet se retrouve à 54 kilomètres. Le prix de vente de l'Étoile de l'Est est fixé à 80 000$.