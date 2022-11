La Municipalité de Moffet, au Témiscamingue, va finalement de l'avant avec le démantèlement complet du pont Grassy-Narrow.

Construit en 1939-1940 par le ministère de la Colonisation, son état s'est dégradé suite aux incendies de 1983 et de 2015, à un point tel que la structure actuelle n'est pas sécuritaire pour la navigation.

Un contrat évalué à 1,6 M$ est octroyé à Constructions BSL, une entreprise de St-Augustin-de-Desmaures.

«Ça fait quand même un peu mal au coeur de voir ce pan de l'histoire de la municipalité être démantelé. Cette année, au début de 2022, un morceau du pont s'est brisé. Il s'est retrouvé à l'eau et il s'est échoué dans la baie juste à côté. C'est pour ça qu'on dit que les enjeux de sécurité devenaient plus pressants depuis cette année.»

- Alexandre Binette, maire de Moffet

La structure devra être récupérée d'ici le 31 janvier. Les piles en rivière seront par la suite retirées lors d'une deuxième phase. La facture sera assumée par le ministère des Transports.

Le démantèlement n'empêche toutefois pas une reconstruction éventuelle du pont qui devait relier le Témiscamingue à Rouyn-Noranda, en passant par Bellecombe.

«La municipalité s'est intéressée, avec des partenaires, à faire une étude de faisabilité technique pour savoir si on serait capable de reconstruire le pont et combien ça coûterait. On l'a fait il y a quelques années, mais en ce moment, on est vraiment en train de planifier le démantèlement. Indépendamment de ce qui peut se passer dans le futur, la première phase va toujours être le démantèlement.»

- Alexandre Binette