La grosse acquisition des Foreurs via transaction devrait bien se plaire à Val-d'Or.

Nathan Drapeau arrive de St-John et le défenseur qui jouera sa saison 18 ans a des outils intéressants.

Il se greffe aussi aux Félix Paquet, Nathan Bolduc et Tomas Cibulka, qui ont aussi 18 ou 19 ans et qui pourront continuer de grandir ensemble.

«Nathan a un immense potentiel et on a des occasions à lui offrir. Il aura plus de minutes et de responsabilités. Il a l'ADN pour faire tout ça. Nathan a une composante physique dans son match, les gens aiment moins ça passer de son côté.»

- Pascal Daoust, dg des Foreurs

À St-John, à sa saison 17 ans, Drapeau a amassé 15 points et un différentiel de +25.