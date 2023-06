L'Amossois Nicolas Roy est un homme heureux.

Le hockeyeur de 26 ans a pu imprimer son billet pour la finale de la coupe Stanley, après que ses Golden Knights de Vegas aient triomphé en six matchs contre Dallas.

Contre les Stars, Roy a récolté cinq passes, maintenu un différentiel de +4 et joué presque 16m30s par rencontre.

La finale contre la Floride commence demain (samedi) et Nicolas l'admet, il a bien hâte.

«C'est une autre grosse étape franchie. Je ne te mentirai pas, on se sent super bien. On va se reposer quelques jours et en profiter, mais on retourne au travail et on se prépare pour la série finale», a-t-il raconté.