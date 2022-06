Il y a du travail à faire à Rouyn-Noranda afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens qui habitent son périmètre urbain.

C'est le constat de la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue à la suite d'une étude portant sur les perceptions et les attitudes de la population urbaine de la Ville quant à leur santé et leur environnement.



Au total, 814 personnes provenant de sept quartiers ont répondu en ligne aux questions de la Santé publique régionale, à l'automne dernier, sur les enjeux de la qualité de l'air, de l'eau potable, des odeurs, des bruits et des sols.



Les résultats, disponibles sur le web, démontrent notamment que peu importe le quartier, les citoyens sondés estiment que le bruit des industries, des chantiers de construction ou encore de la circulation routière est fortement dérangeant.



Concernant la qualité de l'air (44% des répondants) et les odeurs (30%), ils se font davantage ressentir dans le quartier Notre-Dame, voisin de la Fonderie Horne, comparativement aux autres secteurs de la Ville.



«Plus de la moitié des répondants ont indiqué être fortement préoccupés par la qualité de l'environnement dans le périmètre urbain. Ces gens-là sont d'avis que les activités industrielles constitueraient la source contribuant le plus à sa détérioration. Ça nous sonne des cloches. On va souhaiter améliorer la situation pour la population.», assure Stéphane Bessette, chef d'équipe et conseiller en santé environnementale à la Direction de santé publique.

La Santé publique régionale collaborera avec deux partenaires clés, soit la municipalité et le ministère de l'Environnement, afin d'améliorer la situation.

Cette étude s'inscrit dans une démarche régionale. Ainsi, les citoyens des autres villes de l'Abitibi-Témiscamingue seront aussi appelés à participer. Le Témiscamingue devrait être la prochaine MRC concernée par cette étude.