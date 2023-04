L'Abitibi-Ouest adopte une nouvelle stratégie de marketing territorial.

L'idée est d'attirer et de retenir des résidents pour contrer les enjeux démographiques et la pénurie de main-d'oeuvre. Le projet se découle en deux volets.

Le premier, «Vilatité rurale», vise, par le biais de quatre axes stratégiques, le déploiement d'une identité territoriale forte et d'une communauté vivante et dynamique. 18 actions en découleront.

Le second propose la création d'un plan d'action contenant 24 actions afin d'offrir un environnement accueillant et inclusif aux minorités ethnoculturelles et aux personnes immigrantes.

Au total, ces projets représentent des investissements de 2 M$.

«L'accueil de personnes immigrantes sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est quelque chose de relativement récent. Pas qu'il n'y a jamais eu d'immigrants dans les années passées, mais ils arrivaient en nombre beaucoup moins important que depuis les trois ou cinq dernières années. Aujourd'hui, les gens arrivent en plus grand nombre et on doit s'assurer qu'il y a des services sur le territoire pour répondre à leurs besoins plus spécifiques», détail Éric Fournier, directeur du service de développement à la MRC.

Simultanément, la MRC lance sa nouvelle image de marque «Riche de nature». Ce projet lancé au printemps 2021 n'est pas aléatoire, alors qu'il contribuera lui aussi à l'attraction de nouveaux habitants.

Diverses actions de communication auront lieu dans les prochains mois afin de faire rayonner cette nouvelle marque territoriale.

«En se connaissant mieux et en essayant d'explorer ce que les gens recherchent, c'est de développer une trame narrative qui explique vraiment bien qui on est et ce qu'on a à offrir d'intéressant pour les gens. Après, notre travail est de la faire connaître. Ce n'est pas uniquement de faire développer un slogan. C'est savoir se mettre en valeur et expliquer aux gens ce qu'ils vont trouver quand ils viennent chez nous», conclut Éric Fournier.