Les catalyseurs automobiles sont de nouveau prisés pour les mauvaises raisons en Abitibi-Témiscamingue.

Dans les derniers jours, sur la 3e rue à Amos, les policiers ont mis la main au collet de trois individus qui tentaient alors de voler cette pièce qui renferme de précieux métaux bons pour la revente.

Ils pourraient être accusés de tentative de vol, d'avoir des outils de cambriolage, de déguisement dans un dessein criminel et de complot.

Après une accalmie de deux ans, des dossiers ont été ouverts dernièrement régionalement, partage la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

«Il y a environ deux ans, on a remarqué une hausse de vols de catalyseur sur les véhicules partout en province. D'ailleurs, il y a aussi eu des arrestations en Abitibi. Il y a quelques mois, on a encore remarqué des dossiers de vols de catalyseur. La problématique est toujours présente en Abitibi.», remarque la sergente.

Le catalyseur est une pièce du pot d'échappement qui fait partie intégrante du système antipollution. Selon la Sûreté du Québec, un vol de catalyseur peut se faire très rapidement avec des outils sans fil. Les VUS et les camionnettes sont plus souvent ciblés puisqu'il est plus facile d'extraire la pièce depuis des véhicules plus hauts.