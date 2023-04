Six hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue pourront réaliser différents projets grâce au soutien monétaire d'Opération Enfant Soleil.

L'organisation, de passage dans la région, remet une enveloppe de 85 400$ aux centres hospitaliers de Ville-Marie, La Sarre, Kitcisakik, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, et d'Amos.

Les projets visent à offrir les meilleurs soins pour les enfants, à appuyer les équipes médicales et à limiter les séjours à l'extérieur de la région.

«On a visité ce matin l'Hôpital de Rouyn-Noranda. On a rencontré le chef de la pédiatrie et les infirmières. Chaque fois qu'on vient les visiter, ils sont toujours unanimes. Ils nous disent que si Opération Enfant Soleil n'était pas là dans les 36 dernières années, ils n'auraient pas tous les outils et les bons équipements adaptés aux enfants pour faire leur travail. Ça fait une grande différence. Ils voient concrètement cette différence-là», se réjouit Jonathan Gendron, PDG d'Opération Enfant Soleil.

Différents équipements seront aussi achetés, dont un illuminateur de veines à La Sarre et différents moniteurs à Val-d'Or et Amos.

À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis plus de 1,6 M$ en Abitibi-Témiscamingue.