Deux nouvelles chaires de recherche du Canada sont octroyées à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Les titulaires seront Fabio Gennaretti, professeur à l'Institut de recherches sur les forêts (IRF) et Carmen Mihaela Neculita, professeure à l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME). Au coeur de leurs travaux se retrouveront la gestion responsable et le développement durable.

Pendant sept ans, avec un budget de 1,7 M$, Carmen Mihaela Neculita continuera le développement de son expertise afin d'améliorer l'efficacité à long terme et la conception des systèmes de traitement des eaux minières contaminées.

Pour sa part, Fabio Gennaretti va profiter des cinq prochaines années pour approfondir ses connaissances pour que le domaine forestier puisse adapter ses pratiques quant à la variabilité climatique dans la région boréale qui a des impacts sur la végétation. Une enveloppe de 770 000$ lui est accordée.

Les chaires de recherche du Canada sont décernées par le gouvernement fédéral. L'UQAT en compte présentement sept.