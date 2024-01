Les places en garderies en Abitibi-Témiscamingue ouvertes en 2020 tardent à se remplir.

À l'époque, le gouvernement de la CAQ avait donné le feu vert à 508 places subventionnées ici.

Depuis, il y a eu quelques petits projets à gauche et à droite, et ils font du bien, mais on est encore loin du compte.

La construction d'établissement n'a tout simplement pas suivi.

Un projet de CPE préfabriqués était très attendu, mais a finalement échoué.

"On est aux aguets pour voir comment la ministre Roy va répondre aux problèmes de construction de notre territoire. Les places, on les a, mais on a besoin d'infrastructures pour y mettre les bouts de chou." - Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

Il y aurait au moins 1000 enfants sur des listes d'attente en Abitibi-Témiscamingue.