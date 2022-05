Les Huskies de Rouyn-Noranda poursuivent leur remaniement derrière le banc. Après l’embauche de Dany Sabourin en tant qu’entraîneur des gardiens dans les derniers jours, voilà que Patrice Lefebvre, entraîneur adjoint, quitte l’organisation.

Au moment de son embauche, Patrice Lefebvre a fait part de son désir de devenir entraîneur-chef, mais avec Brad Yetman en poste, c’était impossible à Rouyn-Noranda.

Patrice et l’état-major avaient donc convenu d’un contrat d’une seule année pour lui permettre de retrouver au terme de la saison sa famille qui est toujours en Italie.

« Patrice a amené quelque chose de vraiment différent. Redgie [Bois] et moi étions des défenseurs plus défensifs lorsqu’on jouait. Patrice, avec cet aspect offensif et son histoire, a amené beaucoup. On va le manquer l’année prochaine, c’est clair. Je sais que je peux l’appeler si j’ai besoin de quelque chose», a mentionné Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda.