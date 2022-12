La Société de développement économique de Malartic a un nouveau président.

Marcel Dumas, propriétaire de Soudure Dufer, prend la chaise de patron. Il succède à Martin Ferron, en poste depuis 2019.

L'organisation a embauché une permanence cet été pour relancer les activités de croissance économique à Malartic et à Rivière-Héva.

L'économie va quand même bien en ville, avec l'employeur majeur que représente la mine, surtout que le projet Odyssey va allonger sa durée de vie.

Mais il faut encore et toujours penser à l'après-mine, explique le nouveau président de la Société de développement économique de Malartic, Marcel Dumas :

«Créer de la pérennité, ça aussi c'est dans notre plan. On y travaille avec de la promotion à l'extérieur pour inviter des investisseurs privés à s'installer à Malartic. On leur explique notre vision des choses, notre potentiel économique et le bien-être de vivre en Abitibi.»

Un autre défi de la SdeM est de se faire connaître dans la communauté et chez les gens d'affaires.

Frédérick Bédard est vice-présidente de la Société et Normand Demers est le secrétaire-trésorier.