Pierre Dufour est réélu député d'Abitibi-Est.

Le caquiste met la main, comme en 2018, sur la confiance des électeurs du comté. Il obtient 47% des votes et promet de défendre les intérêts des citoyens d'ici à Québec :

«On va être encore plus actif sur le terrain. On n'aura pas un autre deux ans de pandémie, pris à travailler dans les bureaux. On pourra faire plus qu'au premier mandat, entaché pendant deux ans par toutes sortes de mesures.»

Chez les libéraux, c'est un dur constat, alors que l'ex-maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, rafle 15% de la confiance des électeurs, bon pour le deuxième échelon du comté :

«On va prendre le temps d'analyser tout ça. Les gens, et on l'a senti, votent beaucoup pour le parti, les chefs et ensuite les candidats. Nous, on demeure convaincus qu'on avait le meilleur candidat et la meilleure option pour le comté.»

Le solidaire Benjamin Gingras termine troisième, avec 14% des suffrages. Malgré un parti en ascension, c'est un recul par rapport à 2018 (15.6%).

«Le travail qu'on a fait aujourd'hui va porter ses fruits, tôt ou tard. Même si ce n'est pas ce cycle électoral ci, ça portera fruit, peut-être une prochaine fois.»

Jacline Rouleau du Parti québécois (12%) et Maxym Perron-Tellier, le conservateur (12%) ferment la marche.

Le taux de participation s'élève à 63%.

À lire également :