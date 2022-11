L'Abitibi-Témiscamingue a gain de cause. Le député caquiste d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, se voit accorder plus de pouvoir. Il est nommé adjoint gouvernemental régional par son premier ministre, François Legault.

La rumeur circulait depuis quelques jours et voilà que le gouvernement du Québec en fait l'annonce officielle. Pierre Dufour contribuera à l'avancement des dossiers régionaux et prêtera main-forte aux membres du Conseil des ministres.



«Lorsque j’ai annoncé la composition de mon Conseil des ministres, j’ai clairement fait part de mon souhait de solliciter davantage les députées et députés dans certains dossiers. Nous avons la chance de compter sur une équipe exceptionnelle, pleine de talent, et je souhaite mettre à profit les compétences de tout le monde. On a beaucoup de travail devant nous.»

- François Legault, premier ministre du Québec

La Conférence des préfets de la région s'est rendue à Québec mercredi pour rencontrer le premier ministre et démontrer clairement son insatisfaction quant à l'absence d'une voix régionale au Conseil des ministres.

Il y a deux semaines, François Legault a décerné la fonction de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue à Mathieu Lacombe, un député de l'Outaouais. C'est Pierre Dufour qui occupait ce poste lors des quatre dernières années.