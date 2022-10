Après l'assermentation du premier ministre François Legault et de ses députés en début de semaine, l'heure était jeudi à la formation du prochain cabinet caquiste.

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, se voit retirer son titre de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que celui de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les deux autres députés caquistes de la région, Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, et Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, n'ont également pas été sélectionnés comme ministre régional.

Ce mandat revient plutôt à Mathieu Lacombe, député de Papineau et nouvellement ministre de la Culture et des Communications.

«Je, Mathieu Lacombe, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de ministre de la Culture et des Communications, de ministre responsable de la Jeunesse et de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais avec honnêteté et justice.»

Il faut dire que le premier ministre Legault avait l'embarras du choix pour constituer son conseil des ministres, avec 90 des 125 sièges remportés de la dernière élection.