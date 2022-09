Le candidat de la CAQ dans Abitibi-Est, Pierre Dufour, veut que l'aéroport de Val-d'Or poursuive sa croissance.

Pour y parvenir, il propose d'appuyer le projet NOVINOR de développement d'une expertise en logistique nordique.

Val-d'Or, qui a vu la naissance de son Centre de transit minier nordique en 2009, voulait à ce moment être un acteur clé du développement nordique, mais il y a encore de la place pour plus d'échanges et d'interactions, surtout que Québec demande aux régions de développer des projets d'innovation.

Le candidat Pierre Dufour :

«On a la place, la bâtisse a été créée pour être agrandie, tout est la. On met ça en lien avec ARVO et la Corporation de développement industriel, en plus de l'ajout d'un consultant qui a déjà travaillé au ministère et on a les ressources pour avancer.

Le parc aéroportuaire de Val-d'Or est proche du centre-ville, il compte une longue piste d'atterrissage (10 000 pieds) et a encore plusieurs terrains disponibles.