Le Rouynorandien Pierre Turgeon est maintenant chez les immortels.

Il a fait son entrée lundi au Temple de la renommée du hockey.

Son attente aura duré 13 ans, ce qui a fait sourciller bien des gens.

«Ça fait partie des grands moments de ma carrière. Grandir à Montréal ou à Rouyn, j'ai regardé les Canadiens. J'ai fait partie de ça. J'ai été à la bonne place et au bon moment pendant ce temps-là. J'ai eu la chance de faire partie de cette cérémonie, quel événement!» - Pierre Turgeon

Le Magicien de Rouyn a eu toute une carrière dans la LNH.

En 19 saisons et 1294 matchs, il a récolté 1327 points. Ce total est encore, à ce jour, bon pour le 34è rang des meilleurs pointeurs de tous les temps.

Lundqvist et compagnie

Henrik Lundqvist, ancienne vedette des Rangers de New York, est aussi maintenant un membre du Temple de la renommée du hockey.

Lundqvist a été le gardien partant de son équipe pendant une quinzaine de saisons. «La passion que j'avais, et encore, pour le hockey m'a beaucoup aidé à rester concentré, a déclaré le Suédois au sujet de la pression de jouer à New York, une ville remplie d'action et de distractions. Cette passion et détermination aide à garder la concentration à la bonne place.»

Mike Vernon et Tom Barrasso, deux autres gardiens, ont aussi vu leur nom être ajouté parmi les grands du hockey.

Chez les patineurs, outre Pierre Turgeon, Caroline Ouellette a aussi été intronisée.

Mme Ouellette est parmi seulement trois joueuses ayant gagné l'or aux JO quatre fois ou plus (2002, 2006, 2010 et 2014, avec l'unifolié). La Montréalaise a de plus remporté six championnats mondiaux.

«Cette reconnaissance me semble être un rêve, a dit Ouellette, la 10e femme intronisée au Temple de la renommée. Quand vous jouez, vous pensez seulement à ce qu'il y a devant vous. Toute votre énergie va à bâtir le prochain championnat, la prochaine médaille d'or. Vous ne voulez jamais que le parcours se termine, en fait.»

L'ancien entraîneur-chef Ken Hitchcock et Pierre Lacroix, qui a travaillé comme agent et dans l'administration, ont été admis à titre de bâtisseurs.

Avec des informations de La Presse canadienne.