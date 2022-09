Le candidat caquiste dans Abitibi-Est aux élections, Pierre Dufour, promet que le cours de pilotage démarré plus tôt cette année à Val-d'Or est là pour rester.

C'est une question légitime, alors qu'un cours similaire, mais au privé, va débuter au printemps à Rouyn-Noranda.

Si certains y voient un stratagème pour un jour retirer le cours de Val-d'Or, le ministre régional sortant lance l'avertissement suivant :

«Le cours qui donne un AEC à Val-d'Or sera toujours actif, tant pour les étudiants que le côté autochtone. C'est financé par le public et différent de ce qui se fait au privé à Rouyn-Noranda.»

D'ailleurs, le recrutement du Cégep commence pour la prochaine cohorte, à l'automne 2023.

Le directeur de la formation continue et des services internationaux au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Bertrand :

«Le recrutement est complexe, parce qu'il y a des exigences scientifiques et mathématiques élevées pour être pilote. On prend un an d'avance, parce que si des étudiants ne sont pas admissibles, car il manque certaines conditions, on va travailler avec eux pour être prêt à l'automne. On est plus sûr d'aller chercher le quota d'étudiants qu'on cherche.»