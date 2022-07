Rouyn-Noranda est le théâtre du championnat provincial des petites ligues.

C'est de jeudi à dimanche.

Plus de vingt équipes de joueurs de 7 à 16 ans sont de l'événement.

«C'est un regroupement des meilleurs joueurs des associations. Quand on tombe aux 11-12 ans et plus, il y a trois catégories que l'enjeu du championnat provincial, c'est une participation au championnat canadien. Ça représente un enjeu vers un plus gros tournoi, ça, c'est intéressant.»

- Jason Brassard, président du comité organisateur

Les trois terrains du Mouska seront utilisés, tout comme celui de Jean 23 et celui de Granada.