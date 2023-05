La patience des golfeurs a été mises à rude épreuve, mais ça y est: presque tous les clubs de la région sont ouverts et en fonction.

Ça été le cas pour quatre des clubs en fin de semaine, à La Sarre, Duparquet, Malartic et au Siscoe de Val-d'Or.

L'Oiselet d'Amos et le golf de Senneterre ont ouvert mardi et les clubs de Ville-Marie et Noranda, mercredi.

À lire aussi: tout un honneur pour un golfeur de l'Abitibi

À lire également: une médaille de golf spéciale pour une Valdorienne

Quant au Belvédère de Val-d'Or, l'ouverture est vendredi.

Le golf Dallaire de Rouyn-Noranda ouvre samedi.