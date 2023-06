Huskies et Foreurs vont faire le plein de jeunes espoirs en fin de semaine, alors que se tient samedi le repêchage de la LHJMQ.

C'est à Sherbrooke.

Les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue tenteront de frapper le grand coup avec des joueurs de calibre midget.

Il y a déjà eu quelques mouvements de personnel et d'autres sont possibles, alors il faudra voir combien de fois nos équipes parleront dans les premières rondes.

Tout ne s'arrête cependant pas aux choix hâtifs, alors que plusieurs joueurs choisis tardivement sont devenus de grandes vedettes.

Les Foreurs et les Huskies, ont, dans le passé, sélectionné des joueurs après la cinquième ronde et qui sont devenus des rouages importants, comme Alexandre Doucet (6è ronde en 2018), Simon Lafrance (6è ronde en 2015), Nicolas Ouellet (9è ronde en 2015), Étienne Montpetit (8è ronde en 2014), Mathis Perron (11è ronde en 2020), Anthony Turcotte (10è ronde en 2019), Samuel Richard (6è ronde en 2017) et Rafaël Harvey-Pinard (8è ronde en 2015).